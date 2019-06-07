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Мей офіційно пішла з посади голови Консервативної партії

Новини » Політика    07.06.2019 - 18:30
Мей офіційно пішла з посади голови Консервативної партії
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей подала заяву про відставку з посади голови партії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей 7 червня повідомила членів Консервативної партії, що вона іде у відставку як її глава. Про це повідомляє Reuters.

Мей очолювала Консервативну партію з середини 2016 року. Вона продовжить очолювати політсилу, поки їй не знайдуть заміну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії.

Проте вона залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника. Претенденти на посаду лідера консерваторів представлять свої кандидатури 10 червня. Голосування по кандидатурах серед депутатів-консерваторів почнуться в парламенті 13 червня.

Раніше Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Мей перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади голови уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді з-за виходу Британії з Європейського союзу.

Додамо, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув, колишній глава МЗС Борис Джонсон, а також міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід.

Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії Мей взяла участь в останньому заході перед відставкою
Новини України Тереза Мэй
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