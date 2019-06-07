Коболєв відповів на пропозицію "Газпрому" щодо цін на газ

Фото: глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна купує газ в Європі дешевше, ніж це може запропонувати "Газпром"

Україна готова до газових переговорів з Росією, але лише в тристоронньому форматі за участі Європейського союзу. Про це глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Коболєв відзначив, що нові контракти мають укладатися на основі європейських норм та з повагою до рішень міжнародних арбітражів.

Він нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт з "Газпромом", визнавши низку його умов дискримінаційними.

"Арбітраж зобов’язав росіян продавати Україні газ в першому кварталі за 300 доларів, а в другому - за 221 доларів. Але робити це вони чомусь відмовляються", - зазначив він.

Коболєв повідомив, що Україна купує газ в Європі суттєво дешевше: в першому кварталі - за 259 доларів, в 2 кварталі - за 212 доларів, липнева ціна - 178 доларів.

"За яких умов Газпром, який не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження? Пробачення боргу "Газпрому" "Нафтогазу", відмовиться від будь-яких арбітражів, не застосовування європейських правил у газовій сфері? Такий сценарій насправді означав би для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України - втрати та повернення у повну залежність від Кремля", - написав він.

Коболєв навів дані щодо цін імпорту "Нафтогазу" з Європи. Згідно цими даними, ціна в I кварталі практично збігається з ціною продажу в Європу, про яку повідомляв "Газпром" у своїй квартальної звітності.

У той же час в прес-службі "Нафтогазу" агентству РБК-Україна заявили, що пропозицію "Газпрому" оцінювати складно, оскільки не ясно, яку саме ціну він пропонує знизити на 25% і на яких умовах.

"Поки пропозиція "Газпрому" виглядає менш привабливо, ніж ціни, доступні України на європейському ринку. Запрошуємо російську сторону на тристоронні переговори. Ми розуміємо, що домовленість про продовження транзиту через Україну важливіша для "Газпрому", ніж відновлення прямих поставок", - відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, глава компанії "Газпром" Олексій Міллер за підсумками зустрічі з лідерами партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком підтвердив, що компанія готова надати знижку 25% на постачання газу для України.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2019 року ціни на природний газ на європейському ринку знизились до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі та збільшення пропозиції зі США та з території Росії.