Підсумки дня: 7 грудня

Лавров назвав умову переговорів про долю українських моряків

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Переговори про можливе звільнення захоплених в Керченській протоці українських моряків можуть розпочатися після завершення судового процесу. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, моряки перебувають під слідством, на них чекає суд. Він також додав, що їх відвідує уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. "Як тільки суд над ними завершиться, тоді можна буде говорити про те, як їх долю полегшити або домовитися про якісь конкретні кроки", - заявив Лавров.

Також Лавров заявив, що "обмін полоненими ускладнюється через непорядність українських колег у цьому питанні".

Меркель пішла з посту глави своєї партії

Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 7 грудня, покинула пост лідера своєї партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Канцлер очолювала партію ХДС протягом 18 років.

Меркель виступила на партійному з'їзді з прощальною промовою перед тим, як партія обере її наступника. "Сьогодні я хочу попрощатися зі своїми співробітниками в ХДС і сказати спасибі за роботу, працьовитість, ідеї, критику", - сказала вона.

Синод УПЦ (МП) не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі

Фото: засідання Синоду УПЦ МП (church.ua)

Синод Української православної церкви Московського патріархату не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті УПЦ (МП).

Як зазначається, сьогодні, 7 грудня 2018 року, відбулося засідання Синоду УПЦ (МП) під головуванням митрополита Онуфрія. "На підставі постанови собору єпископів від 13 листопада 2018 року, єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української православної церкви брати участь у так званому Об’єднавчому соборі не благословляється", - вирішив Синод.

Крім того, Синод УПЦ МП заявив, що Константинопольський патріарх "не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні", а патріарх Варфоломій "не має права викликати на такі зібрання архієреїв Української православної церкви".

Гройсман прокоментувал виставлення рахунків з підвищеними цінами на газ

Фото: Гройсман у Раді (УНІАН)

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман прокоментував виставлення рахунків українцям з підвищеними цінами на газ. Прем'єр-міністр підкреслив, що ніяких попередніх боргів і ніяких завищених нарахувань і бути не може, це - шахрайство з боку постачальних організацій.

"Хочу зразу сказати на всю країну: перше - платіть тільки за фактично спожитий газ, платіть не більше 8,55 гривень - це друге. І третє - все інше - то є шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю. "Нафтогаз України" дав роз'яснення, з якого виходить те, що ніяких попередніх боргів і бути не може, ніяких нарахувань", - сказав він.

Гройсман зазначив, що підготував з цього приводу відповідне доручення. Він також заявив, що газопостачальні організації "треба вжаріть по перше число, тому що по-іншому так не буде. Вони монополісти вже просто сіли всім на шию і звісили ноги".

В Івано-Франківську ввели мораторій на російськомовний культурний продукт

Колаж РБК-Україна

Депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли рішення про заборону використання російськомовного культурного продукту на території регіону.

За постанову про мораторій у п'ятницю, 7 грудня, проголосували 68 депутатів Івано-Франківської облради, ще троє у голосуванні участі не брали.

В документі зазначено, що мораторій на публічне використання російських фільмів і музики триватиме до повного припинення окупації територій України і основна мета такого рішення – уникнути "ескалації напруженості у суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі".



Нардепи розгромили студію в прямому ефірі (відео)

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Народні депутати Олег Барна та Юрій Левченко побилися в прямому ефірі під час дискусії на телеканалі "Рада". При цьому, як видно на відео, парламентарії розгромили студію.

Барна і Левченко не знайшли спільну мову під час годинного, підсумкового прямого ефіру програми "PROПАРЛАМЕНТ". Конфлікт розпочався з того, що Барна образив "свободівця" Левченка та його колег, і порадив "прикрити свого ротика". В результаті бійки нардеп від "Свободи" впав разом зі стільцем і пошкодив студійне обладнання. Ведучим і гостям студії довелося рознімати нардепів-задирак.