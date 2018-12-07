Лавров озвучив версію РФ по ускладненому обміну полоненими

Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

За його словами, "обмін полоненими ускладнюється через непорядність українських колег"

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "обмін полоненими ускладнюється через непорядність українських колег у цьому питанні". Про це він повідомив у п'ятницю на прес-конференції за підсумками участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Рік тому був досвід, успішний частково, - частково тому, що сталося несподіване: списки були узгоджені з українською стороною, Донецьком і Луганськом, ми допомагали в даному питанні, вивірені були десятки і навіть сотні прізвищ, вони були прочитані, перевірені кілька разів. І коли цих людей привезли на місце, де мав відбутися обмін, українська сторона заявила, що 23 людини не можуть бути відпущені, тому що вони були включені в цей список помилково. Така недбалість не дуже допомагає продовження розмов про обмін", - заявив він.

Лавров заявив, що РФ "була ініціатором того, щоб записати в мінських домовленості пункт, який закликає обміняти всіх на всіх".

"Просто українська сторона, коли починається конкретне узгодження списків, постійно намагається включати в них осіб, які не мають відношення до подій в Донбасі", - підкреслив міністр.

Відзначимо, що 27 грудня 2017 року відбувся обмін полоненими між Україною і бойовиками "ЛДНР". Серед 74 заявлених українців 16 перебували в полоні терористів "ЛНР", ще 58 - в полоні бойовиків "ДНР". При цьому "ЛДНР" отримали від України на 58 осіб менше, ніж планувалося. Зокрема, Валерія Лутковська, яка на той час займала посаду українського омбудсмена, пояснила це тим, що у "43 осіб до того моменту закінчилися строки перебування під вартою". Крім того, 15 чоловік нібито відмовилися від обміну.

Нагадаємо, раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що українська сторона в Тристоронній контактній групі до 27 грудня 2018 року може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими. Марчук зазначив, що українська сторона в ТКГ внесла кілька днів тому документи про обмін полоненими. За словами Марчука, РФ не сприймає позицію України, пояснюючи це тим, що РФ не є стороною конфлікту і у неї немає підстав сприймати українську позицію.

Раніше повідомлялося, що на засіданні ТКГ українська сторона передала конкретні списки і пропозиції здійснити звільнення утримуваних 27 грудня 2018 року формату 23/23 (росіян в українських в'язницях на політв'язнів Кремля) і 66/19 (помилуваних сепаратистів на військових і цивільних у ОРДЛО).

Як повідомляла перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко, Росія ТКГ зірвала пропозицію України звільнення заручників і політв'язнів.