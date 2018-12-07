Синод УПЦ (МП) не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі

Фото: засідання Синоду УПЦ МП (church.ua)

В УПЦ МП також заявили, що Об’єднавчий собор є "незаконним зібранням"

Синод Української православної церкви Московського патріархату не дозволив своєму єпископату брати участь в Об'єднавчому соборі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті УПЦ (МП).

Як зазначається, сьогодні, 7 грудня 2018 року, відбулося засідання Синоду УПЦ (МП) під головуванням митрополита Онуфрія.

"На підставі постанови собору єпископів від 13 листопада 2018 року, єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української православної церкви брати участь у так званому Об’єднавчому соборі не благословляється", - вирішив Синод.

Крім того, Синод УПЦ МП заявив, що Константинопольський патріарх "не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні", а патріарх Варфоломій "не має права викликати на такі зібрання архієреїв Української православної церкви".

В УПЦ МП також заявили, що Об’єднавчий собор є "незаконним зібранням, оскільки в ньому братимуть участь представники розкольницьких угрупувань".

"Священний Синод особливо звертає увагу, що ніхто з числа священнослужителів чи мирян не уповноважується представляти Українську православну церкву на цьому зібранні", - йдеться у повідомленні.

Фото: рішення Синоду УПЦ МП (facebook.com/andriy.kovalov)

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що Об'єднавчий собор відбудеться у Києві 15 грудня. Як очікується, на соборі проголосять створення автокефальної Православної церкви в Україні, затвердять її статут і виберуть предстоятеля.

Відзначимо, раніше в Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) анонсували проведення архієрейського собору 13 грудня 2018 року. Архієрейський собор повинен розглянути підсумки підготовчої роботи до Об'єднавчого собору.

Як писало РБК-Україна, за словами предстоятеля Української православної церкви (УПЦ КП) Філарета, на Об'єднавчий собор 15 грудня в Києві прибудуть не більше чотирьох ієрархів УПЦ Московського патріархату.