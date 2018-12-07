Меркель пішла з посту глави своєї партії

Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Меркель очолювала партію ХДС протягом 18 років

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю, 7 грудня, покинула пост лідера своєї партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також Меркель виступила на партійному з'їзді з прощальною промовою перед тим, як партія обере її наступника.

"Сьогодні я хочу попрощатися зі своїми співробітниками в ХДС і сказати спасибі за роботу, працьовитість, ідеї, критику", - сказала вона.

Як пише Reuters, у політичних колах Німеччини прогнозують, що новий глава партії з великою ймовірністю може стати наступним канцлером Німеччини.

Головний претенденти на посаду голови ХДС - Аннегрет Крамп-Карренбауер, протеже Меркель. Вважається, що вона буде продовжувати політику канцлера. Інший кандидат - Фрідріх Мерц, що є противником канцлера Німеччини. Він вважає, що найбільша в Європі економіка повинна робити більше для Європейського союзу.

Третій претендент - міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан. Нового голову партії ХДС оберуть сьогодні.

Зазначимо, що Ангела Меркель очолювала партію протягом 18 років, 13 з них - на посаді канцлера країни.

Нагадаємо, перед цим Меркель востаннє в якості лідера партії ХДС була присутня на засіданні правлячої коаліції Німеччини - фракції "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" і "Християнсько-соціального союзу в Баварії" (ХДС/ХСС) 28 листопада. Тоді коаліція прийняла документ, який визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки.