Итоги дня: 7 декабря

Лавров назвал условие переговоров о судьбе украинских моряков

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Переговоры о возможном освобождении захваченных в Керченском проливе украинских моряков могут начаться после завершения судебного процесса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Лаврова, моряки находятся под следствием, и их ожидает суд. Он также добавил, что их посещает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах", - заявил Лавров.

Также Лавров заявил, что "обмен пленными затрудняется из-за нечистоплотности украинских коллег в данном вопросе".

Меркель ушла с поста главы своей партии

Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 7 декабря, покинула пост лидера своей партии - Христианско-демократического союза (ХДС). Канцлер возглавляла партию ХДС в течение 18 лет.

Меркель выступила на партийном съезде с прощальной речью перед тем, как партия изберет ее преемника. "Сегодня я хочу попрощаться со своими сотрудниками в ХДС и сказать спасибо за работу, трудолюбие, идеи, критику", - сказала она.

Синод УПЦ (МП) не разрешил своему епископату участвовать в Объединительном соборе

Фото: заседание Синода УПЦ МП (church.ua)

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата не позволил своему епископату участвовать в Объединительном соборе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте УПЦ (МП).

Как отмечается, сегодня, 7 декабря 2018 года, состоялось заседание Синода УПЦ (МП) под председательством митрополита Онуфрия. "На основании постановления собора епископов от 13 ноября 2018 года, епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом Объединительном соборе не благословляется", - решил Синод.

Кроме того, Синод УПЦ МП заявил, что Константинопольский патриарх "не имеет никакого канонического права созывать какие-либо собрания в Украине", а патриарх Варфоломей "не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви".

Гройсман прокомментировал выставление счетов с завышенными ценами на газ

Фото: Гройсман в Раде (УНИАН)

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман прокомментировал выставление украинцам счетов с повышенными ценами на газ. Премьер-министр подчеркнул, что никаких предыдущих долгов и никаких завышенных начислений и быть не может, это - мошенничество со стороны газоснабжающих организаций.

"Хочу сразу сказать на всю страну: первое - платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен - это второе. И третье - все остальное - то есть мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю. "Нафтогаз Украины" дал разъяснение, из которого получается то, что никаких предыдущих долгов и быть не может, никаких начислений", - сказал он.

Гройсман отметил, что подготовил по этому поводу соответствующее поручение. Он также заявил, что газоснабжающие организации "надо вжарить по первое число, потому что по-другому так не будет. Они монополисты уже просто сели всем на шею и свесили ноги".

В Ивано-Франковске ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

Коллаж РБК-Украина

Депутаты Ивано-Франковского областного совета приняли решение о запрете использования русскоязычного культурного продукта на территории региона.

За постановление о моратории в пятницу, 7 декабря, проголосовало 68 депутатов Ивано-Франковского облсовета, еще трое в голосовании участия не принимали.

В документе указано, что мораторий на публичное использование российских фильмов и музыки продлится до полного прекращения оккупации территорий Украины и основная цель такого решения – избежать "эскалации напряженности в обществе и недопущение разжигания межнациональной вражды".



Нардепы разгромили студию в прямом эфире (видео)

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Народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко подрались в прямом эфире во время дискуссии на телеканале "Рада". При этом, как видно на видео, парламентарии разгромили студию.

Барна и Левченко не нашли общий язык во время часового, итогового прямого эфира программы "PROПАРЛАМЕНТ". Конфликт начался с того, что Барна оскорбил Левченко и посоветовал ему "прикрыть свой ротик". В результате драки нардеп от "Свободы" упал вместе со стулом и повредил студийное оборудование. Ведущим и гостям студии пришлось разнимать нардепов-драчунов.