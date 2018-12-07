Гройсман прокоментувал виставлення рахунків з підвищеними цінами на газ

Фото: Гройсман у Раді (УНІАН)

Додаткові рахунки за газ - це шахрайство з боку постачальних організацій

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман прокоментував виставлення рахунків українцям з підвищеними цінами на газ. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ніяких попередніх боргів і ніяких завищених нарахувань і бути не може, це - шахрайство з боку постачальних організацій.

"Хочу зразу сказати на всю країну: перше - платіть тільки за фактично спожитий газ, платіть не більше 8,55 гривень - це друге. І третє - все інше - то є шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю. "Нафтогаз України" дав роз'яснення, з якого виходить те, що ніяких попередніх боргів і бути не може, ніяких нарахувань", - сказав він.

Гройсман зазначив, що підготував з цього приводу відповідне доручення.

"Тому я підготував сьогодні доручення і звернусь до міністра енергетики, звернусь до Національної комісії, яка є незалежна, але яка має повноваження контролю і перевірки, їх (постачальні організації, -ред.) треба вжаріть по перше число, тому що по-іншому так не буде. Вони монополісти вже просто сіли всім на шию і звісили ноги", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" повідомив, що облгази та газзбути групи Дмитра Фірташа дезінформують споживачів. Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами. Їх причиною газзбути вказали "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", начебто на вимогу "Нафтогазу". НКРЕКП відреагувала на порушення та постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування, повідомили в НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховний суд України постановив, що газорозподільні організації зобов'язані безкоштовно встановити газові лічильники всім споживачам.