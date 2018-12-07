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Лавров назвав умову переговорів про долю українських моряків

Новини » Політика    07.12.2018 - 13:53
Лавров назвав умову переговорів про долю українських моряків
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Переговори про звільнення моряків можуть початися після оголошення вироків

Переговори про можливе звільнення захоплених в Керченській протоці українських моряків можуть розпочатися після завершення судового процесу. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лаврова, моряки перебувають під слідством, на них чекає суд. Він також додав, що їх відвідує уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

"Як тільки суд над ними завершиться, тоді можна буде говорити про те, як їх долю полегшити або домовитися про якісь конкретні кроки", - заявив Лавров.

Нагадаємо, захоплених в Керченській протоці моряків звинуватили в порушенні кордону. За версією російського слідства, вони начебто вторглися в територіальні води Російської Федерації.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко вже запропонував обміняти себе на моряків. Він також підкреслив, що готовий відправитися в російську в'язницю, якщо президент РФ Володимир Путін звільнить їх.

Зазначимо, раніше Лавров також озвучив версію Російської Федерації щодо затрудненого обміну полоненими на Донбасі.

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