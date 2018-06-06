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Данилюк заявив про тиск на нього

НовиниПолітика    06.06.2018 - 14:28
Фото: Олександр Данилюк (КМУ)
Фото: Олександр Данилюк (КМУ)

Міністр фінансів відреагував на подання про його звільнення

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив про чинення на нього "колосального" тиску, не уточнивши, з боку кого воно виявляється. Про це Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.

 

Протягом року на мене лагодитися колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму «Субвенції на...

Опубліковано Олександром Данилюком 6 червня 2018 р.

За словами міністра, від нього вимагають підтримати програму фінансування розвитку регіонів. На думку Данилюка, суть програми полягає у фактичному фінансуванні проектів депутатів-мажоритарників, що він вважає корупцією.

"протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову це - роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це політична корупція, в народі – "гречка", - написав міністр.

Він зазначив, що у нього є два шляхи, або піти у відставку, або стати співучасником торгівлі країною" і зажадав надати йому слово з трибуни парламенту, згідно з регламентом, перед тим, як нардепи голосуватимуть його звільнення

"Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставили перед вибором - піти або стати співучасником. Я країною не торгую. Вимагаю жорсткого дотримання регламенту - надати мені слово з трибуни парламенту перед голосуванням", - заявив міністр фінансів.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

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Теги публікації: Олександр Данілюк, заявление, отставка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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