Кабмін вніс до Ради подання на звільнення Данилюка

На даний момент текст постанови відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Так, у Раді зареєстрований проект постанови №8433 "Про звільнення Данилюка О.О. з посади міністра фінансів України".

На даний момент текст постанови відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, глава уряду Володимир Гройсман підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. "Підписав подання у Верховну раду на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка", - написав прем'єр.

За його словами, Данилюк "після спровокованої ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".