Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кабмін вніс до Ради подання на звільнення Данилюка

НовиниПолітика    06.06.2018 - 13:51
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

На даний момент текст постанови відсутній на сайті парламенту

Кабінет міністрів України вніс до парламенту подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Так, у Раді зареєстрований проект постанови №8433 "Про звільнення Данилюка О.О. з посади міністра фінансів України".

На даний момент текст постанови відсутній на сайті парламенту. Останній етап проходження документа - передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, глава уряду Володимир Гройсман підписав подання до Верховної ради України на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. "Підписав подання у Верховну раду на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка", - написав прем'єр.

За його словами, Данилюк "після спровокованої ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів".

Гройсман підписав подання до ВР на звільнення Данилюка БПП поки що не запрошувала Данилюка на засідання щодо його можливого звільнення
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top