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КСУ схвалив зняття депутатської недоторканності, - нардеп

НовиниПолітика    06.06.2018 - 14:20
Фото: КСУ (РБК-Україна)
Фото: КСУ (РБК-Україна)

Рішення про зняття депутатської недоторканності було ухвалене більшістю голосів на закритому засіданні

Конституційний суд України (КСУ) схвалив законопроект №6773, яким запропоновано скасувати депутатську недоторканність. Про це повідомив народний депутат України Мустафа Найєм у Twitter.

"Конституційний суд України ухвалив рішення Верховної ради про скасування депутатської недоторканності", - написав Найєм.

Фото: повідомлення Найєма про рішення КСУ

Рішення було ухвалене більшістю голосів на закритому засіданні у середу, 6 червня.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Конституційний суд України заявив, що почав розглядати законопроект про скасування недоторканності депутатів Верховної ради України на предмет відповідності Конституції України. 

Відзначимо, що за словами першого заступника голови Комітету ВР з питань Регламенту та організації роботи ВР Пала Пинзеника, до Верховної Ради України вже надходило близько десятка подань від Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності з народних депутатів.

До Ради надходило вже близько 10 подань на зняття недоторканності, - нардеп КСУ розглядає законопроект про скасування недоторканності нардепів
Теги публікації: неприкосновенность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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