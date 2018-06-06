У Раді підтвердили рішення КСУ про обмеження депутатської недоторканності

Рішення про скасування недоторканності нардепів було сьогодні на порядку денному в КСУ

У Верховній раді України підтвердили підтвердили інформацію про те, що сьогодні, 6 червня, Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення про обмеження депутатської недоторканності. Про це повідомили кореспонденту РБК-Україна в прес-службі спікера парламенту Андрія Парубія.

"Так, Конституційний суд прийняв законопроект №6773, яким пропонується внести зміни до Конституції в частині депутатської недоторканності", - сказали у прес-службі ВР.

В КСУ підтвердили, що питання про скасування депутатської недоторканності був у порядку денному.

"На порядку денному це питання стоїть", - повідомили в прес-службі КСУ.

Народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що Конституційний суд визнав скасування депутатської недоторканності таким, що відповідає Конституції.

"Рішення стосується депутатської версії законопроекту №6773, який дозволяє обмежити депутатську недоторканність уже зараз, на цій сесії парламенту. Конституційний суд також планує розглянути президентський законопроект №7203, яким пропонується обмежити недоторканність з 1 січня 2020 року. Тепер рішення за парламентом. Для історичного рішення потрібно 300 голосів ", - написав нардеп в facebook.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Мустафа Найєм в Twitter повідомив, що Конституційний суд України схвалив законопроект, яким запропоновано скасувати депутатську недоторканність.

Відомо, що рішення було прийнято більшістю голосів на закритому засіданні в середу, 6 червня.

Додамо, що в квітні 2018 року КСУ повідомив, що почав розглядати законопроект про скасування недоторканності депутатів Верховної ради України на предмет відповідності Конституції України.