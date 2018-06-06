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Здоров'я голодуючого Сенцова стрімко погіршується, - адвокат

НовиниПолітика    06.06.2018 - 12:23
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

На цьому тижні буде прийнято рішення про примусове годування режисера

Стан здоров'я незаконно засудженого в Російській Федерації (РФ) українського режисера Олега Сенцова після трьох тижнів безстрокового голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів Кремля стрімко погіршується. Про це на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінз, передає ZN.ua.

"Стан здоров'я Сенцова в даний час залишає бажати кращого. Лікар колонії дійсно стурбований і сказав, що він вважає на цьому тижні буде вирішуватися питання про примусове годування, через крапельницю в ніс", - сказала Дінз.

Вона додала, що порівняно недавно Сенцова обстежили в цивільній лікарні, куди його спеціально вивозили, що є великою рідкістю для колонії. Зараз в установі серйозно побоюються смерті Сенцова.

Нагадаємо, раніше журналістка і двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан заявила, що в питанні звільнення політв'язня сподівається на підтримку президента США Дональда Трампа і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Сестра Сенцова сподівається на підтримку Трампа та Меркель у визволенні політв’язня Сенцов написав лист лідерам країн G7
Теги публікації: голодовка, Олег Сенцов, агресія РФ, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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