Підсумки дня: 6 лютого

•Пресс-конференция экс-президента Украины Виктора Януковича прошла сегодня в Москве. Все подробности, онлайн-трансляция, фото и видео - в материале РБК-Украина

•Конституционный суд Украины одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую

•Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 36 копеек до 30,72 гривен за евро

•В Киевском районном суде города Харькова прошли дебаты по делу о смертельном ДТП на улице Сумской с участием двух водителей – Алены Зайцевой и Геннадия Дронова

•Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Украины из координационных органов Содружества независимых государств

•Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года

•Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил открытие уголовного производства по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (от фракции Радикальной партии Олега Ляшко

•Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам заниматься любовью, а 14 февраля разрешил это делать даже без документов

•В четверг, 7 февраля, украинцы в полной мере ощутят на себе все преимущества и недостатки антициклона, который уже сегодняшней ночью будет определять погодную ситуацию в стране

•Накануне Украину всколыхнула новость о том, что Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Что изменилось в украинской медицине за последние несколько лет - в материале Styler