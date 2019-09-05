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Апеляційний суд випустив Цемаха з-під варти

Новини » Політика    05.09.2019 - 11:53
Апеляційний суд випустив Цемаха з-під варти
Фото: Володимир Цемах (/twitter.com/MaryanKushnir)

Цемаха можуть обміняти на українських полонених

Київський апеляційний суд 5 вересня випустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха під особисте зобов'язання. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Цемаха можуть обміняти на українських полонених.

"Ухвалу Шевченківського суду Києва від 22 серпня 2019 року про продовження Володимиру Цемаху продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 жовтня 2019 року включно скасувати", - заявив суддя.

Суддя заявив, що Цемаха випускають з-під варти під особисте зобов'язання.

"Звільнити Цемаха Володимира Борисовича з-під варти в залі суду негайно", - сказав суддя.

Крім того, суд на Цемаха поклав такі зобов'язання строком на два місяці: прибувати на виклики слідчого до суду та прокурора; не відлучатись з населеного пункту, де він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суду про зміну місця проживання чи роботи

"У випадку не виконання зобов'язання щодо Цемаха може бути застосований жосткий запобіжний захід і на нього може бути накладене грошове стягнення у розмірі 0,25 розміру мініамальної зарплати до 2 розмірів мінімальної зарплати", - заявив суддя.

"Пан Цемах на цей час підозрюється у вчиненні двох злочинів ч.1 ст.258 (участь в діяльності терористичної організації і організація вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці). Підозри обгрунтовані, підтверджені доказами", - заявив прокурор Олег Пересада.

Прокурор зазначив, що Цемах був затриманий на лінії розмежування в червні.

"Може бути загроза (життю Цемаху, - ред.), оскілько багато уваги приділяється особливо в контексті розслідування в контексті збиття Boeing. Ми розуміємо, що наш північний сусід жорстоко поводиться з небезпечними для себе особам", - додав Пересада.

Нагадаємо, 3 вересня суд продовжив арешт Цемаху, який раніше зізнався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Зазначимо, що засновник розслідувального видання Bellingcat Еліот Гіґґінс раніше припустив, що Україна погодилася видати Росії Цемаха в обмін на звільнення українських політв’язнів. Такі дії України він засудив.

Зазначимо, за даними російських ЗМІ, процес обміну утримуваними між Україною та Російською Федерацією може початися до кінця цього тижня.

Суд розгляне апеляцію на арешт фігуранта справи MH17 Цемаха Росія в рамках обміну може передати кілька десятків українців
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