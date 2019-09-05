В Україні сьогодні почне працювати Вищий антикорупційний суд

Фото: судді ВАКС (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВАКС розглядатиме справи НАБУ про корупцію серед чиновників

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) починає свою роботу у четвер, 5 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, дата запуску ВАКС була визначена в травні поточного року на зборах суддів Вищого антикорупційного суду. Інформація про початок роботи ВАКС повинна бути оприлюднена на веб-порталі "Судова влада" і в газеті "Голос України".

Крім того, в розпорядження РБК-Україна потрапив документ, в якому говориться про те, що розгляд справ судом почнуться в найкоротший технічно можливий термін.

Як писало РБК-Україна раніше, Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду України. Обрання голови ВАКС проходило шляхом таємного голосування. Участь в голосуванні взяли 38 суддів.

Крім того повідомлялося, що президент України Володдимир Зеленський запропонував парламенту змінити закон про антикорупційний суд. Документом пропонується викласти в новій редакції підпункт в прикінцевих та перехідних положеннях. Передбачалося, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні провадження з дня початку роботи цього суду.

Зазначимо, створення Антикорупційного суду - одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій - розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог - підвищення цін на газ для населення та створення ринку землі.