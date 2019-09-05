Сенцова можуть обміняти на Цемаха

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/khrystyna.morozova)

Україна і Росія найближчим часом можуть здійснити обмін в'язнями та затриманими особами

Українського режисера Олега Сенцова, який незаконно засуджений в Російській Федерації, можуть обміняти на колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, Україна і Росія найближчим часом можуть здійснити обмін в'язнями та затриманими особами. Сигналом до активізації процесу і стало звільнення Цемаха.

Видача Російської Федерації Цемаха, якого в Україні вважають причетним до краху малайзійського "Боїнга" в 2014 році, була умовою включення в обмінний фонд режисера Олега Сенцова.

Відразу після того, як з'явилася новина про звільнення Цемаха, президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з обміну "близькі до фіналізації".

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що процес обміну полоненими може початися до кінця цього тижня. Зокрема, джерела називають 7 вересня вірогідною датою великого обміну.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Київський апеляційний відпустив з-під варти колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, якого називають свідком у справі про катастрофу MH17. До цього в ЗМІ з'явилася інформація, що його також можуть готувати на обмін. Звинувачення дану інформацію не коментує.