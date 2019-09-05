ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Росія і Україна спільно оголосять рішення щодо обміну, - Путін

Новини » Політика    05.09.2019 - 14:39
Росія і Україна спільно оголосять рішення щодо обміну, - Путін
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зазначив, що у Москви "особлива позиція" щодо деяких українських в'язнів

Рішення щодо обміну полоненими між Росією та Україною буде оголошено спільно, рішення очікується найближчим часом. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Путін, обговорюючи тему обміну полоненими, прокоментував питання українських політв'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка і заявив, що стосовно них у Москви "особлива позиція".

"Це складне для нас питання. Ми, безумовно, будемо рухатися в цьому напрямку і найближчим часом, як і домовилися з діючою офіційною владою в Україні, ми спільно оголосимо про прийняті рішення", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що обмін полоненими з Україною буде досить великим і масштабним.

"Виходячи з міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо, в тому числі і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо", - зазначив російський президент.

Крім того, він в черговий раз підкреслив, що діалог між обома країнами неминуче нормалізується. Він також назвав росіян та українців одним народом і поклав відповідальність за відносини між країнами на нові українські влади.

Путін назвав "великою помилкою" можливе переслідування Медведчука в Україні
Новини України Володимир Путінобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся