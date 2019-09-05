Росія і Україна спільно оголосять рішення щодо обміну, - Путін

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зазначив, що у Москви "особлива позиція" щодо деяких українських в'язнів

Рішення щодо обміну полоненими між Росією та Україною буде оголошено спільно, рішення очікується найближчим часом. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Путін, обговорюючи тему обміну полоненими, прокоментував питання українських політв'язнів Станіслава Клиха і Миколи Карпюка і заявив, що стосовно них у Москви "особлива позиція".

"Це складне для нас питання. Ми, безумовно, будемо рухатися в цьому напрямку і найближчим часом, як і домовилися з діючою офіційною владою в Україні, ми спільно оголосимо про прийняті рішення", - підкреслив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що обмін полоненими з Україною буде досить великим і масштабним.

"Виходячи з міркувань гуманності, ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо, в тому числі і з офіційною владою, так що я думаю, що найближчим часом це стане відомо", - зазначив російський президент.

Крім того, він в черговий раз підкреслив, що діалог між обома країнами неминуче нормалізується. Він також назвав росіян та українців одним народом і поклав відповідальність за відносини між країнами на нові українські влади.