05.06.2019 - 18:44
Підсумки дня: 5 червня
Президент Володимир Зеленський заявив, що
вступ України в НАТО буде тільки після референдуму. За словами Зеленського, українців потрібно проінформувати, що являє собою НАТО У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу 4-5 червня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню,
внаслідок обстрілів загинули троє українських військовослужбовців, ще трьох поранено Президент
Володимир Зеленський звернувся до Росії через загострення конфлікту на Донбасі. Зеленський заявив, що загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що
не писатиме заяву про відставку через вбивство правоохоронцями дитини в Переяслав-Хмельницькому Дружина поліцейського Володимира Петровца, який звинувачується у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького,
вважає, що рідні хлопчика також винні в трагедії. Тим часом в рідному місті попрощалися з вбитою поліцейськими дитиною (фото) Профільний комітет Верховної ради 5 червня затвердив висновок щодо президентського
проекту постанови про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна. В той же час відповідний комітет не підтримав подання президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову, яка зобов'язує НАК "Нафтогаз України"
не підвищувати ціни на газ для населення Погода в Україні завтра, 6 червня, погіршиться,
оголошено штормове попередження. У центральних і західних областях град та шквали 15-20 м/с Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, близько 86% громадян готові були взяти участь у голосуванні. Згідно з соцопитуваннями, на дострокових виборах
у парламент проходять п'ять партій
На Західній Україні небувала за останні роки повінь. Жителі Тернопільської області викладають в мережу
фото і відео загрозливих потоків води, які з небувалою швидкістю ллються прямо через житлові будинки (фото і відео) Перша леді України відвідала з офіційним візитом Брюссель. В мережі з'явилися
фотографії Олени Зеленської у стильному вбранні
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