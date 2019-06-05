Комітет Ради підтримав звільнення Клімкіна

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Комітет парламенту підтримав подання президента про звільнення Клімкіна

Профільний комітет Верховної ради 5 червня затвердив висновок щодо президентського проекту постанови про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Відповідне рішення прийнято на засіданні профільного комітету Ради, передає РБК-Україна.

Проект постанови про звільнення Клімкіна з посади глави МЗС передадуть на розгляд Ради.

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що пізніше буде зареєстрований комітетський проект постанови про звільнення Клімкіна, так як була подана відповідна заява до ВР.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що на комітеті Верховної ради у закордонних справах у середу, 5 червня, повинні розглянути подання про відставку глави Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна.

Як відомо, президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Так, глава держави просить звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання щодо звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку ще 17 травня.