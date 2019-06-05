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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 18:10
В Україні оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

У центральних і західних областях град та шквали 15-20 м / с

Погода в Україні завтра, 6 червня, погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 6 червня в більшості областей очікуються місцями грози, а в центральних і західних областях - град та шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Відзначимо, 5 червня погода різко погіршиться, зокрема в більшості областей очікуються дощі та грози. В окремих районах (крім північних і східних областей, очікуються град і шквали до 15-20 м / с.

Нагадаємо, завтра в Україні знову будуть короткочасні дощі і грози, місцями сильні зливи, шквали та град. Температура повітря в Україні в четвер складе +25 +30 градусів, на сході та півдні місцями до +32 градусів, на заході +23 +27 градусів.

У столиці 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться з сонцем. Максимальна температура повітря досягне +27 +28 градусів.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що сьогодні в Україні переважно дощі та грози. На сході опадів немає, температура вдень від +27 до +30, а вночі очікується від +15 до +19. На заході України дощі з грозами, вночі очікується температура від +14 до +17. У Києві сьогодні був дощ, зараз хмарно. Температура повітря вночі очікується від +16 до +18.

Синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні В Україні завтра пройдуть дощі з грозами
Новини України ГідрометцентрШтормове попередженняПогода
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