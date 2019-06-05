05.06.2019 - 18:44
Итоги дня: 5 июня
Президент Владимир Зеленский заявил, что
вступление Украины в НАТО будет только после референдума. По словам Зеленского, украинцев нужно проинформировать, что представляет собой НАТО В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 4-5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня,
в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены Президент
Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе. Зеленский заявил, что обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что
не будет писать заявление об отставке из-за убийства правоохранителями ребенка в Переяслав-Хмельницком Жена полицейского Владимира Петровца, который обвиняется в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого,
считает, что родные мальчика также виноваты в трагедии. Тем временем в родном городе простились с убитым полицейскими ребенком (фото)
Профильный комитет Верховной рады 5 июня утвердил заключение относительно президентского
проекта постановления об отставке министра иностранных дел Павла Климкина. В то же время соответствующий комитет не поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины"
не повышать цены на газ для населения Погода в Украине завтра, 6 июня, ухудшится,
объявлено штормовое предупреждение. В центральных и западных областях ожидаются град и шквалы 15-20 м/с Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 86% граждан готовы были принять участие в голосовании. Согласно соцопросам,
в парламент проходят пять партий
На Западной Украине небывалое за последние годы наводнение. Жители Тернопольской области выкладывают в сеть
фото и видео угрожающих потоков воды, которые с небывалой скоростью льются прямо через жилые дома (фото и видео) Первая леди Украины посетила с официальным визитом Брюссель. В сети появились
фотографии Елены Зеленской в стильном наряде
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