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Зеленський: Україна вступить до НАТО після референдуму

Новини » Політика    05.06.2019 - 11:00
Зеленський: Україна вступить до НАТО після референдуму
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Зеленського, українців потрібно проінформувати, що являє собою НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України в НАТО буде тільки після референдуму. Про це він розповів в інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

За словами Зеленського, українців потрібно проінформувати, що являє собою НАТО і винести вступ в альянс на референдум.

"Курс в НАТО - це безпека країни і рівень нашої армії. Ми повинні розповісти українцям, що таке НАТО і що це не так страшно. І коли українці будуть готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна буде в НАТО", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що вчора в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс продовжить допомагати Україні. Він додав, що Північноатлантичний альянс виділить понад 40 млн євро на кібербезпека та медичну реабілітацію.

Раніше Зеленський заявляв про важливість питання про вступ в НАТО, наголосивши на необхідності референдуму з цього питання.

"Повинна бути розпочата серйозна інформаційна війна, в якій ми повинні бути переможцями", - резюмував він.

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