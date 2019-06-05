ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака

Новини » Політика    05.06.2019 - 16:03
Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Комітет Верховної ради не підтримав подання президента

Комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони не підтримав подання президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака. Відповідне рішення прийнято 5 червня на засіданні комітету, передає РБК-Україна.

В засіданні приймав участь сам міністр оборони Степан Полторак.

"До озвучення президентом своєї позиції щодо наступного міністру оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони", - заявив голова комітету Сергій Пашинський.

На засіданні комітету був присутній представник президента Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс у Верховну раду подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський звернувся до парламенту з приводу звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання щодо звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

Як відомо, під час інавгурації Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

Після цього стало відомо, що міністр оборони подав рапорт про звільнення. Він заявляв, що про рішення піти з поста міністра оборони сказав Зеленському ще 19 травня. Однак Полторак після зустрічі з Зеленським заявив, що буде очолювати Міністерство оборони України до рішення Верховної ради про його відставку.

Полторак назвав втрати у ЗСУ після окупації Криму та Донбасу Полторак прокоментував призначення нового начальника Генштабу
Новини України Полторак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся