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В окупованому Криму Балуха засудили до 5 років колонії

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 11:40
Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)
Фото: Володимир Балух (crimeahrg.org)

Балуха "судили" по другій кримінальній справі про дезорганізацію роботи ізолятора тимчасового тримання

Підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і призначив штраф 10 тисяч рублів (близько 4 гривень, - ред.) по другій кримінальній справі про дезорганізацію роботи ізолятора тимчасового утримання. Про це із зали суду повідомляє "Крим.Реалії".

Як відомо, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Тоді "суд" у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тыс. гривень).

 

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Теги публікації: Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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