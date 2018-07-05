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Захист Балуха оскаржить рішення суду про 5 років колонії

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 16:46
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/krym.org)

Балуха звинувачують в "дезорганізації" роботи ізолятора тимчасового тримання

Захист Володимира Балуха має наміру подавати апеляцію на рішення підконтрольного Роздольненського районного суду Криму про 5 років колонії і штраф за звинуваченням у "дезорганізації" роботи ізолятора тимчасового утримання. Про це заявила адвокат українця Ольга Дінзе, передає "112-Україна".

"Сторона захисту має намір подавати апеляцію, оскільки вирок є незаконним і необгрунтованим. Доводам сторони захисту не дана взагалі ніяка оцінка", - повідомила вона.

За словами Дінзе, є шанси знизити розмір покарання, яке є необгрунтованим. Також вона додала, що в описовій частині вироку є явні протиріччя.

Адвокат повідомила, що суд каже, що "потерпілий" штовхнув Балуха, після чого далі суд говорить про те, що доводи Балуха про те, що потерпілий наніс йому удар, не підтвердилися. Вона зазначила, що потерпілий не заперечує, що він вдарив Балуха в область спини, після чого Балух лівою рукою, можливо, зачепив самого потерпілого.

Крім того, у відповідь на питання, чи планується звернення в міжнародні суди, Дінзе сказала, що цим питанням займатиметься кримська правозахисна група, яка готує документи для звернення в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, "суд" Криму засудив українського активіста Балуха до 5 років колонії загального режиму і призначив штраф 10 тисяч рублів (близько 4 гривень, - ред.) по другій кримінальній справі про "дезорганізацію" роботи ізолятора тимчасового утримання.

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Теги публікації: Крим, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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