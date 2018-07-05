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Депутати Європарламенту затвердили нові правила в'їзду в Шенген

НовиниПолітика    05.07.2018 - 16:11
Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)
Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)

Європарламент схвалив створення нової Європейської системи авторизації та інформації про подорожі

Європейський парламент сьогодні, 5 липня, схвалив створення нової Європейської системи авторизації та інформації про подорожі ETIAS (Travel Information & Authorisation System). Про це йдеться в повідомленні на сайті Европарламента.

Так, в повідомленні зазначено, що громадяни країн, які не є членами Європейського союзу, повинні отримати дозвіл перед поїздкою в ЄС. Зокрема, нова система, яка стартує в 2021 році, дозволить додатково перевіряти безвізових туристів, а також осіб, які можуть представляти небезпеку.

Заповнюючи анкету в системі, в ній необхідно вказувати ім'я та прізвище, дату народження, місце проживання, номер паспорта і мету поїздки. Також необхідно буде відповісти на питання про наявність судимості, раніше отримані заборони на в'їзд до ЄС, депортацію із зони Шенгену. У Єврокомісії запевняють, що процедура оформлення онлайн-заявки буде займати не більше 10 хвилин.

Зазначено, що авторизація для подорожей буде коштувати 7 євро. При цьому для мандрівників у віці до 18 років та осіб старше 70 років ця послуга буде безкоштовною. Авторизація буде дійсна три роки або до закінчення строку проїзного документа. Кожна заявка буде автоматично перевірена у всіх відповідних базах даних.

Нагадаємо, у травні посли країн ЄС узгодили з комітетом Європарламенту проект запуску єдиної інформаційної системи авторизації подорожей ETIAS. Така база буде містити всі дані про громадян 59 країн, які мають право на безвізовий в'їзд в Євросоюз.

Як писало РБК-Україна, це вже не перша спроба Єврокомісії створити єдину інформаційну базу мандрівників. Вперше про подібну ініціативу у ЄС заговорили ще в 2016 році. За інформацією DW, в процесі обговорення роботи ETIAS з різними відомствами, первинні пропозиції були дещо змінені. Зокрема, спочатку передбачалося, що збір з подорожуючих в ЄС при оформленні заявки складе п'ять євро, і заявка буде дійсна протягом п'яти років.

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Теги публікації: Європарламент, шенгенская зона  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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