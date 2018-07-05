Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Євросоюз сьогодні на півроку продовжив економічні санкції проти Росії

Європейський союз сьогодні, 5 липня, продовжив на півроку економічні санкції проти Росії. Про це зазначається у рішенні Ради Європи.

Згідно з рішенням Ради Європи, дія обмежень триватиме до 31 січня 2019 року.

Зазначимо, що економічні санкції передбачають обмеження доступу до ринку Європейського союзу для п'яти російських державних компаній та їх дочірніх структур, а також для трьох російських енергетичних компаній і трьох оборонних структур.

Також санкції забороняють цим компаніям експортувати в країни Євросоюзу озброєння і товари військового призначення і обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку нафти.

Санкціями також передбачаються персональні санкції щодо 155 громадян Росії і 38 компаній. Зокрема, фізичним особам заборонено в'їзд на територію Євросоюзу, а їхні рахунки в європейських банках заморожені.

Нагадаємо, санкції проти Росії підтримують лідери США і Євросоюзу. Так, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Європейський союз повинен зберігати санкції щодо Росії. Позиція Сполучених Штатів у питанні антиросійських санкцій залишається колишньою і Вашингтон все також виступає за їх збереження, заявив Болтон.

Крім того, 18 червня міністри закордонних справ країн Європейського союзу вирішили продовжити на рік заборону на інвестиції в окупований Крим.