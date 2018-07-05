Рада відмовилася голосувати за питання оновлення ЦВК

Парубій провів рейтингове голосування

Парламент відмовився голосування за питання оновлення Центральної виборчої комісії. Про це оголосив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, до нього звернулися декілька голів фракцій, які повідомили, що не будуть голосувати за новий склад ЦВК.

"До мене звернувся ряд голів фракцій з тим, що вони не будуть брати участь у голосуванні сьогодні, це ставить під великий ризик формування ЦВК. Якщо ми під час голосувань і розгляду знімемо старий склад ЦВК, а новий не оберем - це введе в юридичний коллапс усю українську державу. Тому я хочу поставити на рейтингове голосування питання щодо готовності входження у питання складу Центральної виборчої комісії. Якщо не буде голосів - це питання буде відставлене… Хоча глибоко переконаний, що зі старою ЦВК ми не можемо входити в нові вибори. І це моя принципова позиція", - сказав голова Ради.

Однак під час рейтингового голосування питання ЦВК не знайшло підтримки.

"189 - за. Ми бачимо, що голосів для того, щоб ми могли розглядати питання (оновлення ЦВК, - ред.) немає. Таким чином, колеги, ми не можемо зараз війти у розгляд даного питання", - підкреслив спікер ВР.

Нагадаємо, у Верховній раді України тривають консультації між керівниками фракцій у питанні до Центральної виборчої комісії (ЦВК).