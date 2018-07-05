Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.34
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.38
Межбанк BID 26.34
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.82
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада відмовилася голосувати за питання оновлення ЦВК

НовиниПолітика    05.07.2018 - 12:04
Фото: Андрій Парубій (УНІАН)
Фото: Андрій Парубій (УНІАН)

Парубій провів рейтингове голосування

Парламент відмовився голосування за питання оновлення Центральної виборчої комісії. Про це оголосив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Парубія, до нього звернулися декілька голів фракцій, які повідомили, що не будуть голосувати за новий склад ЦВК.

"До мене звернувся ряд голів фракцій з тим, що вони не будуть брати участь у голосуванні сьогодні, це ставить під великий ризик формування ЦВК. Якщо ми під час голосувань і розгляду знімемо старий склад ЦВК, а новий не оберем - це введе в юридичний коллапс усю українську державу. Тому я хочу поставити на рейтингове голосування питання щодо готовності входження у питання складу Центральної виборчої комісії. Якщо не буде голосів - це питання буде відставлене… Хоча глибоко переконаний, що зі старою ЦВК ми не можемо входити в нові вибори. І це моя принципова позиція", - сказав голова Ради.

Однак під час рейтингового голосування питання ЦВК не знайшло підтримки.

"189 - за. Ми бачимо, що голосів для того, щоб ми могли розглядати питання (оновлення ЦВК, - ред.) немає. Таким чином, колеги, ми не можемо зараз війти у розгляд даного питання", - підкреслив спікер ВР.

Нагадаємо, у Верховній раді України тривають консультації між керівниками фракцій у питанні до Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Рада не змогла включила до порядку денного проект про блокування сайтів без рішення суду ВР внесла об’єкт культурної спадщини на Поштовій площі у Києві до держреєстру нерухомих пам'яток
Теги публікації: Андрій Парубій, Центральна виборча комісія, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся