Варфоломій закликав патріархів визнати автокефалію ПЦУ

Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Вселенський патріарх Варфоломій у листі до православних патріархів та архієпископів закликав визнати автокефалію української церкви

Вселенський патріарх Варфоломій закликав патріархів та архієпископів автокефальних православних церков визнати православну церкву України після надання Томосу про автокефалію. Про це йдеться в листі Варфоломія, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ortodoxia Info.

"Реалізація всіх (наших) зусиль очікується 6 січня, в день Богоявлення, коли ми маємо намір надати томос про автокефалію й відсвяткувати його з предстоятелем автокефальної Православної церкви (України, - ред.)", - йдеться в листі.

Патріарх закликав ієрархів визнати українську церкву. Він відзначив, що "якщо ми вирішимо ігнорувати наших братів, які переживають моменти відчайдушної боротьби в Україні, ми не матимемо жодного виправдання в Судний день".

Раніше повідомлялось, що офіційна делегація України на чолі з президентом Петром Порошенком 5-6 січня здійснить робочий візит до Турецької Республіки.

Нагадаємо, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем Православної церви України. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України.

Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору та заснуванням нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі 6 січня.