Росія має останній шанс почати виконувати договір про ракети, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек Альянсу підкреслив, що якщо РФ не дотримуватиметься умов ДРСМД, то "є багато потенційних шляхів, якими НАТО може відповісти"

НАТО має "багато потенційних шляхів" для відповіді, якщо Росія продовжуватиме порушувати умови договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню DW.

"Росія має останній шанс", - зазначив Столтенберг.

Генсек Альянсу підкреслив, що якщо РФ не дотримуватиметься умов ДРСМД, то "є багато потенційних шляхів, якими НАТО може відповісти".

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що пріоритетними для НАТО питаннями є відносини з Росією, конфлікт в Україні, тероризм і кібератаки. Він зазначив, що РФ є однією з причин необхідності збільшення військових витрат Альянсу.

Додамо, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступив проти розміщення нових ядерних ракет середньої дальності в Європі.

Як відомо, 4 грудня державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що США перестануть дотримуватися положень Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності протягом 60 днів, якщо Російська Федерація не повернеться до виконання взятих на себе зобов'язань.

Пізніше уряд Німеччини вітав рішення Сполучених Штатів відкласти вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і додало, що тепер доля договору залежить від Росії.