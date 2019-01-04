Оприлюднена програма отримання томосу

Фото: Митрополит Епіфаній, Петро Порошенко, Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підписання томосу відбудеться 5 січня, вручення - 6 січня

Офіційна делегація України на чолі з президентом Петром Порошенком 5-6 січня здійснить робочий візит до Турецької Республіки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Як зазначили в прес-службі, програмою візиту на 5 січня передбачено зустріч голови Верховної ради Андрія Парубія і президента Порошенка з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, відвідання Вселенського патріархату та зустріч із вселенським патріархом Варфоломієм.

Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу вселенським патріархом Варфоломієм та у молитві у Патріаршому храмі Св.Георгія. По завершенню процедури підписання томосу прозвучать заяви: вселенського патріарха Варфоломія митрополита Київського і всієї України Епіфанія, президента Порошенка.

Згідно з програмою, 6 січня члени української делегації візьмуть участь у церемонії вручення томосу, божественній літургії (спільне відправлення вселенським патріархом Варфоломієм і митрополитом Епіфанієм), у церемонія освячення води у затоці "Золотий ріг".

Члени делегації також відвідають могилу українського політичного діяча Мурського на Католицькому кладовищі, візьмуть участь у церемонії освячення води в Патріаршому храмі Св.Георгія.

Нагадаємо, 15 грудня, Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем Православної церви України. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України.

Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору та заснуванням нової Православної автокефальної церкви і запросив новообраного митрополита Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі 6 січня.