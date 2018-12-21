Столтенберг назвав Росію однією з головних загроз Альянсу

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг зазначив, що РФ є однією з причин необхідності збільшення військових витрат Альянсу

Генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що пріоритетними для НАТО питаннями є відносини з Росією, конфлікт в Україні, тероризм і кібератаки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю бельгійському телеканалу RTBF.

Столтенберг зазначив, що РФ є однією з причин необхідності збільшення військових витрат Альянсу.

"Основне завдання для НАТО в тому, щоб приготуватися до серії викликів і загроз одночасно. Ми не можемо дозволити собі розкоші вибирати між тероризмом, кібератаками або більш напористою Росією. Ми повинні відповісти на всі ці виклики одразу", - сказав він.

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна ще не готова до членства в Північноатлантичному альянсі. За словами Волкера, НАТО не готове досягти консенсусу щодо прийняття до свого складу України.

Відзначимо, в ході обговорення в Брюсселі на засіданні комісії Україна-НАТО 18 грудня виконання Києвом річної програми співпраці з альянсом посли НАТО запевнили Україну в підтримці її суверенітету і територіальної цілісності.

Також посли альянсу похвалили Україну за прогрес у реформах. Україні дали зрозуміти, що в разі продовження реформ країна може розраховувати на продовження сильної політичної і практичної підтримки НАТО.