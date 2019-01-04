РФ готує провокацію проти України, - розвідка

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РФ планує звинуватити Україну у підготовці терористичних актів на Донбасі та Криму

За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, спецслужби Росії готують чергову інформаційної провокації проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР Міноборони.

Повідомляється, що провокація буде спрямована на виправдання РФ своїх агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні.

"Російська сторона готується звинуватити Україну у нібито підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим. Крім того, для посилення наслідків антиукраїнської інформаційної кампанії не виключено здійснення Росією диверсій на власних об’єктах критичної інфраструктури, з подальшим звинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння", - повідомили у ГУР.

Нагадаємо, у Мініформполітики зафіксували розгортання російської інформаційної спецоперації, яка мала на меті звинуватити Україну у здійсненні хімічної атаки. Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки (ГУР) України повідомило про підготовку Росією хімічної атаки на окупованому Донбасі.

РБК-Україна повідомляло, що органи ФСБ продовжують чинити тиск на військовополонених українських моряків, направляючи до них оперативників без присутності адвокатів.