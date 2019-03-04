ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підсумки дня: 4 березня

Новини » Інше    04.03.2019 - 18:57

Підсумки дня: 4 березня

• Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО)

• Детективи НАБУ затримали чинного і колишнього директорів "Спецтехноекспорту" у справі заволодіння 2,3 мільйона доларів

• Кіт Флінт помер у понеділок, 4 березня вранці. Тіло вокаліста The Prodigy знайшли в його власному будинку в Данмоу

• Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору

• Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович та його оточення

• Якщо б парламентські вибори в Україні проводилися наприкінці лютого 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ний бар'єр мали б до восьми партій

• Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій та житлових субсидій з 1 березня 2019 року

• Петро Порошенко розповів, скільки отримує президент України і зізнався, куди він витрачає всі зароблені кошти

• Масляна 2019 відзначається з 4-го по 10 березня. Читайте, чого не можна робити на Масляну, які страви не варто подавати гостям і як правильно зустрічати весну - розповімо далі

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся