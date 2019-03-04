До наступного парламенту можуть потрапити до восьми партій

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинги партій близькі до рейтингів їх лідерів, які зараз беруть участь в президентських перегонах

Якщо б парламентські вибори в Україні проводилися наприкінці лютого 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ний бар'єр мали б до восьми партій. Про це свідчать дані оптиування Соціологічної групи "Рейтинг".

Найвищий рейтинг мають партії "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 21,5% тих, хто піде на вибори і визначився з партією), "Батьківщина" (18,7%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (14,2%), "Опозиційна платформа - "За життя" (10,5%), "Громадянська позиція" (6,2%), Самопоміч - 5,5%.

Близькі до проходження в парламент "Радикальна партія" (4,4%) і "Свобода" (3,7%).

Як зазначають соціологи, партії "Слуга народу" і БПП мають меншу підтримку, ніж Володимир Зеленський і Петро Порошенко, які беруть участь у президентській кампанії. Аналогічна ситуація у Анатолія Гриценка та Олега Ляшка. На відміну від Юлії Тимошенко та Андрія Садового, чиї персональні рейтинги гірше, ніж показники "Батьківщини" і "Самопомочи".

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 19-28 лютого 2019 року серед 2500 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці лютого, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Зазначимо, чергові парламентські вибори в Україні повинні пройти в жовтні 2019 року. Позачергові парламентські вибори пройшли в Україні 26 жовтня 2014 року. За партійними списками на них переміг "Народний фронт", отримавши 22,14% голосів виборців. За "Блок Петра Порошенко" проголосували 21,81%, "Самопоміч" отримала 10,97%, "Опозиційний блок" - 9,43%, "Радикальна партія Олега Ляшка" - 7,44%, "Батьківщина" - 5,68%. Інші партії не подолали 5%-й бар'єр.