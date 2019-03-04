Євросоюз зняв санкції з Клюєва

Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

У той же час ЄС продовжив санкції проти Януковича та його оточення

Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович та його оточення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Зокрема, до 6 березня 2020 року продовжуються санкції проти Януковича та його оточення (всього 12 осіб) за незаконне привласнення державних коштів України. Також повідомляється, що санкції відносно одного фігуранта не були продовжені за рішенням щорічного перегляду санкцій. Рішення опублікують в Офіційному журналі ЄС 5 березня.

За інформацією брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, санкції зняли з Клюєва.

Нагадаємо, в грудні 2018 року Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Суд також зобов'язав Брюссель відшкодувати судові витрати адвокатам Азарова.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон і Брюссель визнають необхідність подальших санкції щодо Росії.