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НАБУ затримало чинного і колишнього директорів "Спецтехноекспорту"

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 17:46
НАБУ затримало чинного і колишнього директорів "Спецтехноекспорту"
Фото: Павло Барбула (pervomaysk in ua)

Іх затримали у справі заволодіння 2,6 млн доларів

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затримали чинного і колишнього директорів "Спецтехноекспорту" у справі заволодіння 2,3 мільйона доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

У НАБУ зазначають, що "Спецтехноекспорт" входить до складу державного концерну "Укроборонпром". Також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

НАБУ затримало чинного і колишнього директорів &quot;Спецтехноекспорту&quot;

Джерела видання "Слово і діло" повідомляють, що НАБУ затримало колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Павла Барбула.

Як встановило НАБУ, в 2015 році "Спецтехноекспорт" уклав угоду з іноземною компанією Global Marketing SPLTD. Згідно з цим документом, Global Marketing SPLTD мала надати "Спецтехноекспорту" послуги, пов'язані з виконанням контракту для Міністерства оборони Індії (Штабу Військово-повітряних сил). Однак детективи встановили, що фактично умови договору виконані не були, хоча між "Спецтехноекспортом" та іноземною фірмою були підписані акти про виконання робіт. На основі зазначених актів "Спецтехноекспорт" перерахував 2,3 млн доларів на рахунок Global Marketing SPLTD у банку Noor Islamic Bank в ОАЕ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Як писало РБК-Україна раніше, глава держави підтримав призупинення повноважень Олега Гладковського.

Відзначимо, що розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з другом і діючий директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданнях в оборонному комплексі України.

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