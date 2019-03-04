Пенсіонерам почали виплачувати субсидії готівкою

Фото: колаж (РБК-Україна)

Пенсійний фонд спрямував на субсидії перші 170 млн грн

Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій та житлових субсидій з 1 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, до виплатних відомостей включено в тому числі суми перерахованих з 1 березня пенсій. За окремими відомостями здійснюватиметься виплата житлових субсидій за лютий.

"На пенсійні виплати спрямовано 1 367,9 млн грн, на житлові субсидії - 168,4 млн грн", - йдеться в повідомленні ПФУ.

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Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2019 року почалася виплата готівкою субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно з порядком виплат, у березні 2019 року пенсіонери отримають субсидію за лютий 2019 року разом з пенсією через банк або через "Укрпошту". За розрахунками уряду, пенсіонери складають близько 70% всіх отримувачів субсидій.

Всі інші субсидіанти зможуть отримати субсидію з 12 березня у відділенні Ощадбанку за пред'явленням паспорта та ідентифікаційного коду. При цьому Ощадбанк ввів попередню реєстрацію для громадян.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій населення. середній розмір монетизованої субсидії у березні складе 1681 грн.