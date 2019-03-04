Путін підписав указ про призупинення виконання РФ ракетного договору

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Указ набирає чинності з дня його підписання

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призупинення ракетного договору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт глави РФ.

На сайті російського президента зазначено, що указ "Про припинення Російською Федерацією виконання Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності" був підписаний, "виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у зв'язку з порушенням Сполученими Штатами Америки своїх зобов'язань по Договору".

Відзначимо, що Путін вирішив призупинити договір "до усунення Сполученими Штатами Америки допущених ними порушень зобов'язань за названою Угодою або до припинення її дії".

Крім того, він доручив Міністерству закордонних справ РФ направити державам - учасницям Договору повідомлення про призупинення його виконання.

Указ набирає чинності з дня його підписання - 4 березня.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент засудив порушення Росією договору про обмеження ракет малої і середньої дальності. У ЄП закликали Росію повернутися до повного дотримання зобов'язань за договором.

Як писало РБК-Україна раніше, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс не має наміру втягуватися у нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в ЄС у відповідь на порушення РФ ракетного договору.

На початку лютого на сайті Державного департаменту США було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети.

Так, 1 лютого 2019 року Штати оголосили про припинення участі в ракетному договорі через російську крилату ракету 9М729. Рішення про вихід з договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.