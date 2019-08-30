Підсумки дня: 30 серпня
Колаж РБК-Україна
Обмін полоненими, Зеленський просить перепідпорядкувати йому Нацгвардію та інші новини
- У прес-службі Служби безпеки України заявили, що обмін полоненими між Україною і Росією сьогодні не відбудеться. У відомстві також зазначили, що кінцевої дати обміну поки немає
- Президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкувати її президенту
- Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками до голови правління "Суспільного" Зураба Аласанії
- Російська сторона направить президентові України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня 2020 року
- Бізнесмен Ігор Коломойський обговорював з нинішнім президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України
- У Франції, в четвер, 29 серпня, на 83 році життя помер легендарний французький актор Мішель Омон
- У Києві стався вибух у Дарницькому районі в промзоні на Рембазі, після чого почалася серйозна пожежа. Дим було видно майже з усіх точок Лівого берега столиці (фото, відео)
- Погода в Україні у суботу, 31 серпня, очікується сприятливою в більшості областей країни. Проте на деякі регіони може обрушитися злива і поривчастий штормовий вітер
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