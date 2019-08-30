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Зеленського запросять до Москви на День перемоги

Новини » Політика    30.08.2019 - 16:44
Зеленського запросять до Москви на День перемоги
Фото:Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Запрошення Зеленському спрямують з Кремля

Російська сторона направить президентові України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня 2020 року. Про це журналістам на брифінгу в Кремлі заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Ушакова, участь у заходах 9 травня 2020 року вже підтвердили 17 лідерів. Серед них - президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Крім того, Москву в цей день пообіцяли відвідати лідери Монголії, Куби, Чехії, Венесуели, Молдови, Сербії та Білорусі

"Президенту України буде направлятися запрошення", - сказав Ушаков.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський президент Володимир Путін запросив президента США Дональда Трампа в Москву на святкування 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні.

Відзначимо, в 2019 році на військовий парад, який проводиться 9 травня, лідерів держав в Москву приїхав тільки Нурсултан Назарбаєв.

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