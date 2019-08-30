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Коломойський заявив, що обговорював з Зеленським дефолт України

Новини » Політика    30.08.2019 - 14:47
Коломойський заявив, що обговорював з Зеленським дефолт України
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський і Зеленський обговорювали дефолт ще до виборів

Бізнесмен Ігор Коломойський обговорював з нинішнім президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України. Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, він обговорював питання дефолту із Зеленським минулої осені.

"Коли він прийняв для себе рішення (балотуватися - ред.), минулої осені. Він розуміє це. Він розуміє відповідальність. Розуміє, що вся його свита, вони розбіжаться всі у разі кризи, так само, як розбіглася (Петра Порошенка, - ред.) свита, а він потім як Порошенко може залишитися", - зазначив Коломойський.

Він також підкреслив, що дефолт є першим етапом очищення і одужання економіки країни, після якого відбувається реструктуризація.

Нагадаємо, в червні Зеленський назвав чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - заявив він у Брюсселі під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

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