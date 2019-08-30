Итоги дня: 30 августа

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30.08.2019 - 17:35
Новина українською
Коллаж РБК-Украина
Обмен плеными, Зеленский просит переподчинить ему Нацгвардию и другие новости
В пресс-службе Службы безопасности Украины заявили, что
обмен пленными между Украиной и Россией
сегодня не состоится. В ведомстве также отметили, что конечной даты обмена пока нет
Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и
переподчинить ее президенту
Государственное бюро расследований (ГБР)
пришло с обысками
к главе правления "Суспільного" Зурабу Аласании
Российская сторона
направит Владимиру Зеленскому приглашение
на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года
Бизнесмен Игорь Коломойский обсуждал с нынешним президентом Владимиром Зеленским вопросы,
связанные с возможным дефолтом Украины
Во Франции, в четверг, 29 августа, на 83 году жизни
скончался легендарный французский актер Мишель Омон
В Киеве произошел взрыв в Дарницком районе в промзоне на Рембазе - после чего начался серьезный пожар. Дым был виден
почти со всех точек Левого берега (фото, видео)
Погода в Украине в субботу, 31 августа, ожидается благоприятной в большинстве областей страны. Однако на некоторые регионы может обрушиться
ливень и порывистый штормовой ветер
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