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ДБР прийшло з обшуками до глави "Суспільного" Аласанії

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 11:09
ДБР прийшло з обшуками до глави "Суспільного" Аласанії
Фото: Зураб Аласанія (facebook.com/kmbs.ua)

Обшуки у Аласанії проходять у справі про корупцію на "Суспільном"

Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками до голови правління "Суспільного" Зураба Аласанії. Про це у Facebook повідомила представник "Суспільного" Вікторія Сидоренко.

За її словами, сьогодні близько 7:00 з обшуком прийшли і в квартиру голови правління UA: Суспільне мовлення Зураба Аласанії, а також до інших співробітників мовника.

ДБР прийшло з обшуками до глави &quot;Суспільного&quot; Аласанії

Вона також уточнила, що в головному офісі слідчі дії проводять представники Державного бюро розслідувань в супроводі співробітників Служби безпеки України.

Відзначимо, до цього в Госбюро розслідувань повідомили, що обшуки проходять в рамках досудового розслідування зловживання службовим становищем з боку посадових осіб мовника.

Відзначимо, Аласанія був обраний головою правління Суспільного мовлення в квітні 2017 року. До цього з березня 2014 року був генеральним директором Національної телекомпанії України, але був звільнений в листопаді 2016. Він написав заяву через те, що телеканалу не виділили необхідних коштів для проведення Євробачення 2017 Києві.

Аласанію поновили на посаді голови "Суспільного"
Новини України Зураб Аласанія
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