Обмін утримуваними між Україною і РФ: усі подробиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У список на обмін включений Сенцов

Обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією за попередньою інформацією, запланований на сьогодні, 30 серпня. Всі подробиці про повернення українців - у матеріалі РБК-Україна.

Щодо обміну полоненими надходить суперечлива інформація

Адвокат росіян, засуджених в Україні, Валентин Рибін стверджує, що літаки з полоненими ще не вилетіли для обміну. За його словами, частина учасників обміну полоненими знаходиться в пункті збору, а інша частина - в місцях попереднього ув'язнення.

"Станом на сьогодні, на дев'яту годину, я в Полтаві, ніхто нікуди не летить", - повідомив він.

Він також додав, що обмін, імовірно, можуть перенести на вівторок - 3 вересня. За його словами, українська сторона ще не оформила всі документи для цієї процедури.

У київському аеропорту сів військовий літак

За словами радника командувача Військово-морських сил України Вікторії Христенко, вранці в аеропорту "Київ" сів військовий літак. Імовірно, в ньому можуть перебувати звільнені українці, проте офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Станом на 10:10 ніяких офіційних даних про повернення українців немає, представники засобів масової інформації потроху роз'їжджаються з аеропорту.

Звільнених українців чекають в аеропорту "Жуляни"

У столичному аеропорту "Жуляни" журналісти і родичі чекають звільнених українців. За інформацією кореспондента РБК-Україна, в аеропорту зібралися десятки журналістів, а також родичі утримуваних українців.

У той же час, за даними деяких ЗМІ, офіційної зустрічі звільнених може і не бути, і їх з аеропорту відразу доставлять до лікарні.

Фото: РБК-Україна

Сенцов включений в список на обмін

За попередньою інформацією, в список на обмін включені Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карп'юк, Володимир Балух, а також 24 українських моряків, затриманих у Керченській протоці восени минулого року.

У Зеленського заявили, що процес обміну триває

В Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили, що процес обміну утримуваними триває і закликала ЗМІ утриматися від дезінформації.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - повідомили в ОП.

СБУ відмовляється коментувати обмін полоненими

Служба безпеки України відмовляється коментувати новини про обмін полоненими. Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська зазначила, що складний процес переговорів з обміну заручників триває, і відомство закликає не поширювати неперевірену інформацію.

А секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін полоненими вже 30 серпня.

Україна і РФ почали обмін полоненими

Співробітниця Верховної ради України Ганна Ісламова в ніч на 30 серпня повідомила про завершення обміну. Її публікацією у Facebook поділився новопризначений генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - говорилося в повідомленні.

Пізніше "Крим.Реалії" з посиланням на рідних одного з моряків, утримуваних в РФ, повідомили, що моряки вже в Києві.

Обмін полоненими планується на 30 серпня

Напередодні заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язні повернуться до України в п'ятницю, 30 серпня.

"За тією інформацією, що я знаю, в п'ятницю повинні прибути", - підкреслю він.

Дані про звільнення політв'язнів з'явилися після того, як їх почали звозити до Москви з колоній, де вони відбували покарання. Зокрема, повідомлялося про те, що режисера Олега Сенцова з колонії в Ямало-Ненецькому окрузі доставили до Бутирської в'язниці.

До всього іншого, цього тижня український суд відпустив з-під варти головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, який, за останніми даними, дав згоду на обмін.