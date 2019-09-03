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Лукашенко пояснив, чому Білорусь закрила кордон з Україною

Новини » Політика    03.09.2019 - 11:32
Лукашенко пояснив, чому Білорусь закрила кордон з Україною
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

У Білорусі заявили про великий потік зброї з території України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кордон з Україною було закрито хлинули потоки зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Про це заявив Лукашенко під час виступу на конференції з боротьби з тероризмом в Мінську. За словами президента Білорусі, кордон з Україною закрили сильніше, ніж з Північноатлантичним блоком.

"Ми змушені були зі своїми братами, близьким людьми повністю закрити кордон наглухо, ще більше, ніж з Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, нібито здавався ворогом номер один. А сьогодні зі своїми людьми наглухо закрили кордон. Чому? Хлинув потік зброї", - заявив Лукашенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Олександр Лукашенко під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, пообіцяв допомогти у врегулювання конфлікту на Донбасі. Також Лукашенко запросив Зеленського відвідати Білорусь у будь-якому форматі.

Також повідомлялося, що Білорусь восени може підписати договір з ЄС про спрощення візового режиму. При цьому точної дані можливої угоди не називається.

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