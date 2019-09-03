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У Росії заявили про нову схему обміну полоненими

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 06:31
У Росії заявили про нову схему обміну полоненими
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Українців відправлять на батьківщину з копіями них кримінальних справ, а не оригіналами

Стала відома нова схема, яка може бути використана при обмін полоненими між Україною і Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Згідно з новим планом, якщо засуджені відповідно до цієї схеми повернуться на батьківщину після президентських указів про їх помилування, то полонених відправлять в Україну і в Росію з нотаріально завіреними їх копіями кримінальних справ, а за злочини засудять заочно.

"Це пов'язано з тим, що влада України від самого початку визнавали кримінальне переслідування моряків незаконним, вимагаючи їх звільнення без всяких приводів і умов. Таким чином, отримавши копію, а не справжню справу, правоохоронним органам України не доведеться, як це передбачалося первинною схемою, припинити кримінальне переслідування своїх же громадян", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що обмін гальмується через те, що сторони не змогли домовитися про юридичні підстави звільнення та передачі один одному ув'язнених.

Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що переговори щодо обміну полоненими між владою України і Росії тривають. За її словами, для обміну необхідно оформити документи, але які саме, не уточнила.

РБК-Україна писало, що адвокат затриманих в Україні росіян Валентин Рибін заявляв, що вони продовжують залишатися в СІЗО, а обмін полоненими можуть перенести на 3 вересня.

Місцезнаходження Сенцова, як і раніше, невідомо У Зеленського очікують, що обмін полоненими відбудеться найближчим часом
Новини України обмін полоненими
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