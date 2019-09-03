РАДА СКАСУВАЛА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕПУТАТІВ

Фото: засідання Ради (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Парламент прийняв відповідний законопроект у другому читанні

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року. Так, закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

"373 "за". Закон прийнято", - заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Депутати аплодували прийняттю закону стоячи.

Єдина фракція, яка не голосувала за скасування недоторканності - "Опозиційна платформа "За життя". Після голосування народні депутати прийнялись вітати один одного та пожимати руку президенту Зеленському.

Голова ВР оголосив перерву у засіданні до 12:15.

Фото: голосування за скасування недоторканності нардепів

Підкреслимо, законопроект ще восени 2017 року зареєстрував Петро Порошенко, запропонувавши скасувати імунітет з 2020 року. Нардепи направили цей документ разом з альтернативним проектом, внесеним групою депутатів, на оцінку Конституційного суду. Обидва документи були визнані КСУ такими, що не суперечать Основному закону. Разом з тим КСУ висловив свої зауваження щодо можливого втручання у діяльність депутатів після скасування імунітету.

"Приймаючи рішення про скасування депутатської недоторканності, необхідно враховувати стан політичної і правової системи України - її здатність у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень, функціонування парламенту, а також реалізацію конституційного принципу поділу державної влади", - зазначив суд.

Суть документа зводиться до вилучення з 80 статті Конституції двох частин, у яких йдеться про гарантії депутатської недоторканності і неможливості затримати, заарештувати і притягнути нардепів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної ради.

"Внести зміни до статті 80 Конституції України, виклавши її у такій редакції: стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп", - сказано в тексті документа.

Нагадаємо, 19 червня 2018 року Конституційний суд України визнав відповідним Основному закону законопроект п'ятого президента Петра Порошенка про скасування недоторканності народних депутатів з відстрочкою до 2020 року. "Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України, реєстр. № 7203)", - постановив КСУ.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський виступив за прийняття Радою законопроекту, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Президент наполягав на розгляді саме проекту закону №7203.

Так, у ніч з 29 на 30 серпня Рада підтримала зняття недоторканності з нардепів за основу в першому читанні.